Costa aponta para “valorização” de 4,8% na Função Pública

Primeiro-ministro diz que a proposta a apresentar aos sindicatos terá em conta não apenas a meta do BCE, mas também a produtividade e o “diferencial” que no âmbito do acordo de rendimentos leva aos 4,8%. Mas não explicou se conta com progressões.

Costa aponta para "valorização" de 4,8% na Função Pública









