"introdução de uma restrição" de 30 dias a todos os voos considerados "não essenciais" de e para a União Europeia.





"A partir das 24:00 de amanhã (...) serão suspensos todos os voos internacionais para fora do espaço da UE e de fora do espaço da UE com destino a qualquer aeroporto nacional", disse António Costa antes de adiantar as "duas exceções" definidas por Portugal: os voos de países extracomunitários em que é mais forte a presença das comunidades portuguesas, pelo que serão mantidas "ligações aéreas com o Canadá, os Estados Unidos, a Venezuela e a África do Sul"; a segunda exceção diz respeito a "todos os países com língua oficial portuguesa", sendo que quanto ao Brasil as rotas disponíveis ficarão restringidas aos voos Lisboa-Rio de Janeiro e Lisboa-São Paulo, e vice-versa.



Para além destes casos, Costa recordou que os voos de ligação entre Portugal e Espanha e Itália permanecem suspensos devido à

gravidade da situação da pandemia naqueles dois países.



Questionado pelos jornalistas sobre a intenção de Angola cancelar todos os voos de e para Portugal, o também líder do PS notou que essa é uma decisão soberana que cabe a cada país adotar e que, pelo lado português, optou-se, para já, por manter as ligações a todos os países da CPLP, até porque para "muitos deles a ligação que têm com a Europa é através de Lisboa".

No final de mais um Conselho Europeu extraordinário realizado para tratar a resposta comunitária à pandemia do novo coronavírus, António Costa anunciou, em conferência de imprensa, que os líderes europeus decidiram acolher a recomendação feita esta segunda-feira pela Comissão Europeia com vista àO primeiro-ministro português começou por explicar que, relativamente às fronteiras internas, o Conselho decidiu "reafirmar o princípio da liberdade de circulação no seio da UE", embora salvaguardado de exceções em circunstâncias especiais como, por exemplo, no que concerne a países com mais focos de infeção como Itália. António Costa destacou a decisão "bilateral" adotada por Portugal e Espanha no estabelecimento de restrições nas fronteiras terrestres entre os dois países como o modelo de atuação considerado correto em Bruxelas.