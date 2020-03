Bruxelas propõe "restrição temporária de todos os voos não imprescindíveis para a UE”

Press conference following the G7 Leaders' video conference on #COVID19 with President @vonderleyen and @eucopresident Michel ↓ https://t.co/OhTmslOEgy — European Commission (@EU_Commission) March 16, 2020

Von der Leyen lembrou que a atual "crise de saúde global" tem um "impacto severo" para as pessoas e também para as economias, razão pela qual insistiu na importância de "coordenação" entre os Estados-membros para serem dadas as respostas necessárias. A líder da Comissão anota como ponto essencial de cooperação a "harmonização" de medidas entre países vizinhos de modo a facilitar a apreensão pelas pessoas.



Por agora, a alemã considera ser prioritário adotar "medidas para limitar e abrandar a propagação do vírus" e assegurar que os diferentes sistemas de saúde são capazes de responder às solicitações. Relativamente aos 37 mil milhões de euros que, na sexta-feira, a Comissão Europeia colocou à disposição dos Esatdos-membros para ajudar a travar a crise, Von der Leyen voltou a dar garantias de que esta iniciativa "ambiciosa" será atualizada mediante as necessidades que venham a surgir. Os 37 mil milhões de euros anunciados dizem respeito a meios financeiros inicialmente destinados à política de coesão comunitária.





Acerca da conversa com o G7, Ursula von der Leyen disse que foram dadas indicações para que o G20 (as 20 maiores economias do mundo) "acelere o trabalho" com vista à apresentação de medidas que capazes de limitar o impacto económica da Covid-19.



Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, aproveitou a oportunidade para reiterar a mensagem de que nesta fase é essencial que a UE se apresente unida, sinalizando que há "vontade de enfrentar esta crise em conjunto".

(Notícia atualizada)