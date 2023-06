Costa já aterrou em Luanda para reforçar cooperação com Angola. Veja as imagens

Pouco depois de aterrar em Luanda, António Costa foi recebido pelo Presidente de Angola, João Lourenço. Ao fim da manhã, os governos de Lisboa e de Luanda assinam mais de uma dezena de acordos.Deste conjunto de acordos, o Governo português destaca o Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2023-2027, o reforço da linha de crédito Portugal-Angola de 1,5 para dois mil milhões de euros e o memorando de entendimento entre a administração dos portos de Sines e do Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande.O PEC 2023-2027, segundo António Costa, representa "uma marca concreta do reforço da cooperação entre dois países amigos num momento muito alto das relações" luso-angolanas. E o reforço da linha de crédito empresarial, de 1,5 mil milhões de euros para dois mil milhões de euros, servirá para "responder à ambição do Presidente João Lourenço no sentido de Portugal contribuir para a diversificação da economia angolana".Em Luanda, o líder do executivo português estará acompanhado pelos ministros das Finanças, Fernando Medina, dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, da Economia, António Costa Silva, da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André.No plano político, o líder do executivo português tem sustentado que as relações luso-angolanas estão "num momento muito alto", enquanto o chefe de Estado de Angola afirmou em recente entrevista à Agência Lusa e ao jornal Expresso que a relações bilaterais "nunca estiveram tão bem quanto agora". "Precisamos é de aumentar o investimento português em Angola e onde for possível", defendeu João Lourenço.