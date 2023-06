Costa destaca novo programa estratégico num "momento muito alto" entre Angola e Portugal

Leia Também Costa estreita laços com João Lourenço e renova cooperação bilateral

O primeiro-ministro destaca a assinatura entre Portugal e Angola do novo programa estratégico de cooperação entre 2023 e 2027. "É uma marca concreta do reforço da cooperação entre dois países amigos num momento muito alto das nossas relações", afirmou António Costa num vídeo publicado no portal do Governo, em vésperas da visita oficial de dois dias àquele país."Será também um momento onde várias empresas portuguesas participarão, dando sequência ao Fórum Económico que realizámos há um mês na cidade do Porto tendo em vista contribuir para a diversificação da atividade económica em Angola", acrescentou o governante.António Costa sublinhou que "essa é uma ambição do governo de Angola, uma ambição do presidente João Lourenço" a que Portugal quer "corresponder, abrindo novas oportunidades de investimento e de crescimento às empresas portuguesas também".O primeiro-ministro, que vai a Luanda acompanhado pelos ministros das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, da Economia e da Agricultura, será recebido pelo presidente de Angola, João Lourenço, esta segunda-feira de manhã.Depois, além do novo programa de cooperação estratégica, vão ser assinados mais de 10 acordos entre os dois países, incluindo o que reforça a linha de crédito entre Portugal e Angola de 1,5 para 2 mil milhões de euros e um memorando de entendimento entre a administração dos portos de Sines e do Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande.Nesta visita, estão ainda previstos contactos com mais de 100 empresas portuguesas de vários setores.