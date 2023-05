Costa: "Nunca temo receber um telefonema do senhor Presidente da República"

Leia Também Costa não muda Governo e abre guerra com Marcelo

O primeiro-ministro diz que "as coisas que ficaram decididas ontem ficaram decididas", acrescentando que hoje "é um novo dia". Em resposta a questões dos jornalistas, António Costa preferiu focar-se no programa de dois dias em Braga, que inclui uma reunião do Conselho de Ministros.Questionado ainda se teria receio de receber um telefonema do Presidente da República, após a decisão de manter o ministro das Infraestruturas, João Galamba, no Executivo, Costa afirmou apenas que "a vida política é muito menos ficção do que aquilo que tradicionalmente julgam, é muito mais normal e nunca temo receber um telefonema do senhor Presidente da República. É sempre um gosto receber um telefonema do senhor Presidente da República".O primeiro-ministro disse ainda que apesar de o Presidente não estar em Braga, tem a certeza que Marcelo Rebelo de Sousa tem "o seu coração presente em Braga e foi até presidente da Assembleia Municipal de um dos municípios e tem ligações familiares" e que vai acompanhar com proximidade este Governo próximo.Sem adiantar muito mais, o chefe do Executivo preferiu deixar para trás os acontecimentos dos últimos dias terminando as declarações à imprensa reiterando que "ontem foi ontem, hoje é um novo dia... olhe para o céu está tão bonito".O primeiro-ministro optou esta terça-feira por manter o ministro das Infraestruturas, João Galamba, no governo, que tinha apresentado a demissão durante a tarde. A resposta de Marcelo Rebelo de Sousa não se fez tardar, ainda nem António Costa tinha acabado de falar aos jornalistas já o presidente da república emitia um comunicado em que deixava claro que a decisão de Costa punha em causa o prestígio das instituições.