Luís Montenegro: "Não pedimos eleições mas não as recusaremos”

É António Costa que ensaiou uma "fuga para frente a ver se provoca eleições antecipadas", acusa o presidente do PSD. Em reação à sucessão de acontecimentos desta segunda-feira, Luís Montenegro diz respeitará qualquer decisão do Presidente da República - que, segundo referiu, falará ao país - mas não revela pressa. "Não pedimos eleições [antecipadas] mas não as recusaremos".

Acusando o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas de não assumirem as suas responsabilidades, Montenegro sustentou em conferência de imprensa que João Galamba tem "culpa" por mentir quanto às reuniões com ex-CEO da TAP e quanto ao envolvimento do SIS na recuperação do computador do seu ex-assessor de Galamba. "Um ministro que acredite na carta por si escrita só tem uma saída digna: insistir na demissão", sustentou.





"Tudo o que corre mal na governação de um país é da responsabilidade dos assessores. É caso para perguntar: quem escolhe os assessores? E quem escolhe os ministros que escolhem os assessores?". "Há meses que o primeiro-ministro desistiu de governar, desistiu de Portugal e entrou em modo de campanha eleitoral. Vale tudo para engendrar a vitimização do Partido Socialista, do seu líder e dos seus delfins".





Leia Também Miguel Albuquerque acredita que Marcelo não vai dissolver a Assembleia da República

Para o líder do maior partido da oposição o primeiro-ministro "não teve um problema de consciência"." O primeiro-ministro teve consciência de ter mais um problema no seu Governo. E pensou mais uma vez na sua sobrevivência e na sua campanha eleitoral. Isto não é ter coragem, isto é esconder a fraqueza", disse, acusando António Costa de ser incapaz de evitar casos de "abuso de poder, imaturidade, negligência ou mesmo de pura e simples incompetência" e ter promovido um "teatro lastimável" que culminou na declaração que abriu "uma irresponsável crise institucional".No contexto desta crise "não será por minha causa e do PSD que haverá eleições antecipadas", sublinhou. "Não as pedimos mas também vos digo que não as recusaremos", disse, ideia que haveria de repetir no final da conferência de imprensa.Referindo que o Presidente da República falará ao país - sem explicar quando ou em que circunstância - Montenegro diz que respeitará qualquer decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. "O que lhe queremos assegurar a ele e ao país é que em Portugal há uma alternativa política a este governo que está caótico", disse.Questionado pelos jornalistas Luís Montenegro, que diz que o Governo disse que não apresentará uma moção de censura. "Seria um frete ao PS. Quem é o fator de instabilidade é o PS não é o maior pedido da oposição", disse.Notícia atualizada às 13:30 com mais informação