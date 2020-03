O primeiro-ministro notou que ao "primeiro sinal de crise, imediatamente os mercados reagiram da pior forma", referindo-se à escalada dos juros das dívidas públicas no mercado secundário."Foi muito positiva a reação do BCE, que permitiu controlar esta deriva de novo risco de crise de dívidas soberanas", disse Costa que logo depois criticou a "desajeitadíssima frase da sra. presidente do BCE", Christine Lagarde, que acentuou essa subida dos juros quando defendeu que não era missão do BCE intervir nas "yields" das dívidas."Mas não é suficiente", atirou lembrando que a iniciativa de 37 mil milhões de euros lançada pela Comissão Europeia não representa mais do que a "possibilidade de reprogramarmos aquilo que já são verbas afetas", no caso português, a projetos previstos no PT2020.O líder do PS sustenta que é necessária uma "resposta já" e, para isso, é preciso "dinheiro novo para responder aos custos acrescidos" que os países têm, desde logo para financiarem os respetivos sistemas nacionais de saúde."Isto é um problema comum de toda a UE e por isso é que temos de ter uma resposta comum de toda a UE", prosseguiu considerando que a Europa tem de ter "músculo económico" para responder à crise.A possibilidade de emissão conjunta de dívida, mediante as chamadas eurobonds ou, mais recentemente, coronabonds (títulos de dívida específicos para financiar a resposta à pandemia), é, no entender de António Costa, "simbolicamente muito importante" na medida em que passaria uma "mensagem política fortíssima" e capaz de não deixar os países isolados e à mercê da desconfiança dos mercados num contexto de reforço do endividamento público.Admitindo ainda que a "flexibilidade" já assegurada por Bruxelas no que diz respeito às regras da disciplina orçamental "ajuda numa situação de emergência", Costa sustentou que chegará depois um segundo momento relativo ao "médio e longo prazo" para o qual será seguramente preciso "um grande programa de investimentos à escala europeia".Esse programa pode chamar-se Marshall ou Ursula von der Leyen (nome da presidente da Comissão Europeia), pode ter o "nome que quiserem", uma vez que para Costa a questão central é que esse plano é necessário e deve ser "inteligente" porque voltado para responder aos principais desafios com que a Europa se depara, a começar pelas transições ambiental e digital.