Costa Silva deixa cair bitola europeia e reforça aposta na alta velocidade

isão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030, que tem lugar esta manhã na Gulbenkian, em Lisboa, o consultor nomeado pelo Executivo sinalizou ter havido grande debate em torno da adoção, ou não, da bitola europeia, ideia que constava da versão inicial da Visão Estratégica."Se adotarmos agora a bitola europeia é um investimento colossal. Fazer a troca de bitola implica um investimento que, pela sua dimensão, é difícil de quantificar e poderá tornar redundante o atual material circulante", notou defendendo que esta não deve ser uma prioridade, pelo menos no que concerne ao curto e médio prazo.

"O grande projeto desenvolvido na Visão [Estratégica] e com apoio transversal é desenvolver a bitola ibérica", acrescentou o docente do Instituto Superior Técnico notando que, "para já, as questões vitais estão a ser tratadas no plano Ferrovia 2020" e que passam pela eletrificação da rede e pelo aumento da capacidade das linhas. Costa Silva referiu, porém, que estes investimentos do Ferrovia 2020 estão a ser realizados com base em "travessas polivalentes" que permitirão facilitar uma eventual futura transição para a bitola europeia".