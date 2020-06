Costa Silva gera mal-estar dentro do governo

As entrevistas de António Costa Silva e os termos em que foi redigido o despacho de nomeação caíram mal junto de vários governantes do Executivo socialista. As palavras de Mário Centeno nesta sexta-feira vieram apenas dar visibilidade a esse incómodo silencioso.

A nomeação de António Costa Silva como coordenador do programa de recuperação económica e a forma como este se projetou em várias entrevistas à comunicação social caiu mal no seio do governo, sabe o Negócios. Desde a fibra ótica à bitola ibérica, passando pelo hidrogénio, o novo consultor do governo abordou os mais variados temas nas entrevistas que concedeu ainda antes da sua nomeação oficial, gerando alguma tensão dentro do executivo socialista.

Esse mal-estar silencioso ganhou visibilidade esta sexta-feira nas declarações do ministro das Finanças, em entrevista à Antena 1, que assumiu nunca ter falado com o homem escolhido por António Costa para coordenar o plano o programa de recuperação até 2030. O Negócios apurou que vários ministros leram com desagrado o documento que o presidente da Partex (antiga petrolífera da Gulbenkian) elaborou, considerando-o não só pouco inovador na maior parte das áreas como, em alguns domínios, contraditório com o próprio programa do governo ou então extemporâneo face ao que já foi decidido.

Mas é o próprio despacho com o qual António Costa nomeia Costa Silva como responsável pela "coordenação dos trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030" que gera desagrado junto de vários ministros. Aí refere-se que a conjuntura gerada pela pandemia obriga à "reavaliação e reorientações estratégicas" de documentos-chave da equipa de governantes de António Costa, tais como o Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, o Programa Nacional de Investimentos 2030 e o Plano de Ação para a Transição Digital.





O despacho gerou perplexidade em vários gabinetes ministeriais visto que alguns destes documentos ou programas já estão fechados ou em fase muito adiantada. É o caso, por exemplo, da Estratégia Nacional para o Hidrogénio que foi aprovada pelo Conselho de Ministros a 21 de maio. Um mês antes, a 21 de abril, foi aprovado o Plano de Ação para a Transição Digital. Vão ser reavaliados?