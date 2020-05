Governo entrega plano de retoma do país a António Costa Silva

António Costa convidou um gestor independente do PS para preparar um programa de recuperação económica para o país. O escolhido foi António Costa silva, presidente executivo da Partex, empresa petrolífera que durante muito tempo integrou o portfólio da Fundação Calouste Gulbenkian e que foi vendida no ano passado. A notícia faz a manchete do Expresso deste sábado, 30 de maio.

De acordo com o jornal, Costa Silva já está a reunir com os vários ministros, para definirem os programas que estão previstos ou programados e que devem cair, ficar ou nascer. Posteriormente, Costa Silva irá também falar em nome do Governo com os partidos da oposição e com os parceiros sociais, para recolher contributos.

Desse trabalho nascerá um programa para relançar a economia no pós-covid que será também a base para o Orçamento do Estado para 2021.

Mário Centeno já não deverá concretizar esse programa, na medida em que deverá sair do Executivo depois do Orçamento suplementar e no fim da presidência do Eurogrupo, em meados de julho, acrescenta o Expresso.