Governo formaliza nomeação de Costa Silva para coordenar plano de recuperação

António Costa Silva foi formalmente nomeado para a coordenação da elaboração do programa de recuperação económica com um horizonte de dez anos. O CEO da Partex não irá receber qualquer montante pela função e não é delimitado um período temporal para a sua nomeação.

A nomeação de António Costa Silva, professor do Instituto Superior Técnico e CEO da Partex, para a coordenação da elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030 foi formalizada esta quarta-feira com a publicação em Diário da República do despacho de nomeação. O despacho é omisso quanto ao período temporal para o qual o gestor é nomeado.



No despacho, o Governo destaca a "idoneidade, experiência e competências" de Costa Silva, indicando que o gestor irá "assegurar a coordenação dos trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030".





O Executivo sublinha que "entende que tal estratégia deve ser trabalhada em torno da elaboração de um plano específico que verse transversalmente sobre a recuperação do tecido económico e social, de forma articulada com a resposta imediata da União Europeia a esta crise económica, financeira e social, bem como com o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027".