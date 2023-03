Fuga de laboratório chinês terá causado pandemia, diz diretor do FBI

Leia Também Covid-19: Portugal passa a exigir teste negativo a viajantes oriundos da China

O diretor do FBI, Cristopher Wray, disse esta terça-feira que o aparecimento da pandemia se deveu a uma fuga num laboratório em Wuhan, na China.Em entrevista à Fox, o responsável afirmou que "o FBI avalia há algum tempo as origens da pandemia, que são muito provavelmente provenientes de um incidente num laboratório em Wuhan". O diretor da agência de informação acusou também o governo chinês de "fazer o seu melhor para tentar impedir e ofuscar" os esforços por parte dos Estados Unidos e outros países, na tentativa de compreenderem as origens da pandemia de covid-19.As declarações de Cristopher Wray acontecem na sequência de uma notícia do Wall Street Journal (WSJ) no passado domingo que referia que o Departamento de Energia dos Estados Unidos tinha avaliado, embora com pouca confiança, que a pandemia teria resultado de uma fuga não intencional na China.De acordo com o jornal norte-americano, quatro outras agências, em conjunto com um painel de inteligência nacional, realizam uma avaliação em que apontam para que a covid-19 tenha resultado de transmissão natural e duas agências estão ainda indecisas.Na passada segunda-feira, o porta-voz de segurança nacional, John Kirby, afirmou que o governo norte-americano ainda não chegou a uma conclusão definitiva e a um consenso relativamente às origens da pandemia.Quando questionado sobre a notícia do WSJ, o ministro dos negócios estrangeiros chinês referiu-se a um relatório da Organização Mundial de Saúde que aponta para uma origem natural da pandemia, em vez de uma fuga, como argumenta o responsável máximo do FBI.