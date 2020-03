Covid-19: Quais os custos da doença e do remédio? Empresários suecos pedem resposta alternativa

Três empresários, representantes de grandes empresas da indústria, banca e telecomunicações na Suécia, o país que até agora se destaca na Europa pela leveza das medidas de contenção do vírus, sublinham as consequências económicas que as restrições podem ter e sugerem um debate acerca de novas soluções.

A Suécia contrasta com os pares europeus na resposta que deu até agora ao vírus: as escolas não fecharam, as fronteiras também não. Mas três dos grandes empresários deste país, em declarações ao Financial Times, não se poupam no apelo a que se pensem em respostas alternativas a uma crise global que, alertam, pode trazer consequências económicas e sociais de grande gravidade.





"Há um risco: quais serão os efeitos secundários deste remédio contra os custos da doença em si. Não é um contra o outro; é tentar otimizar o impacto social", defende Johan Torgeby, CEO do banco sueco SEB.