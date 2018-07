investidores estrangeiros da bolsa nacional receberam , pelo menos, 1,2 mil milhões de euros em dividendos que as cotadas pagaram em Maio, um valor representa metade dos dividendos pagos e mais de um terço dos lucros obtidos.

Mas também se verifica que, este ano, o momento negativo do ciclo das contas externas está a ser mais acentuado do que o verificado nos anos anteriores. Ou seja, seria preciso um segundo semestre particularmente bom para evitar que o país chegue ao final do ano com um excedente externo mais pequeno.As balanças de bens e de serviços tiveram "evoluções distintas", nota o banco central. "Enquanto o défice da balança de bens aumentou 557 milhões de euros, o excedente da balança de serviços cresceu 645 milhões de euros," adianta ainda. A explicar o bom comportamento da balança de serviços está a rubrica de viagens e turismo, cujo excedente saltou de 3.070 milhões de euros, para 3.621 milhões.O comportamento negativo da balança de bens não significa que as exportações não estejam a crescer (subiram 6,3%), mas acontece que as importações estão a aumentar mais ainda (7,3%). Nos serviços acontece precisamente o oposto: as exportações crescem ao ritmo de 7,7%, enquanto as importações avançam apenas 3,1%.Na balança de rendimento primário, o comportamento foi negativo, com o défice a subir 434 milhões de euros, para 3.048 milhões. Esta degradação explica-se pelo "efeito conjunto da redução dos dividendos recebidos e do aumento dos dividendos pagos ao exterior."Os cálculos do Negócios apontam para que oTambém na balança financeira os activos líquidos de Portugal face ao exterior diminuíram, apesar de a banca ter conseguido reforçar a sua posição. É que os passivos cresceram, com o aumento do investimento em dívida pública por parte de não residentes, explica o banco central. Já a banca conseguiu reforçar os seus activos líquidos face ao exterior.