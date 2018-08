Economia alemã cresce mais do que o esperado no segundo trimestre

A economia alemã cresceu mais do que era esperado no segundo trimestre deste ano, impulsionada pelos gastos dos consumidores e do Estado, de acordo com os dados preliminares revelados esta terça-feira, 14 de Agosto.

Segundo o gabinete federal de estatística da Alemanha, o PIB cresceu 0,5% em relação aos primeiros três meses do ano, o que compara com a estimativa de 0,4% dos economistas consultados pela Reuters.

O gabinete de estatística também reviu em alta os números relativos ao crescimento em cadeia do PIB no primeiro trimestre, de 0,3% para 0,4%.

Em comparação com o mesmo trimestre de 2017, a maior economia europeia cresceu 2% entre Abril e Junho, ligeiramente abaixo das projecções, que indicavam um avanço de 2,1%.



Esta terça-feira, o Eurostat vai divulgar os dados do PIB da Zona Euro, que deverão confirmar que a região da moeda única cresceu ao ritmo mais lento em dois anos.