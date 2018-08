Portugal foi dos poucos países da UE a acelerar no segundo trimestre

Em termos homólogos, o crescimento do PIB passou de 2,1% no primeiro trimestre para 2,3% no segundo trimestre. A economia acelerou também na Dinamarca (cujo PIB tinha contraído no primeiro trimestre), na Lituânia, na Eslováquia e no Reino Unido.

Nos restantes Estados-membros a economia cresceu de forma semelhante - no caso da Suécia e da Polónia - ou cresceu menos. As principais quedas foram as da República Checa de 4,2% para 2,3%, de França de 2,2% para 1,7% e da Holanda de 3% para 2,7%. Em termos agregados, aconteceu o mesmo: o PIB da Zona Euro desacelerou de 2,5% para 2,2% e o da União Europeia de 2,4% para 2,2%.