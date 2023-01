Especialista em engenharia civil vai liderar a secretaria de Estado da Habitação

A nova ministra da Habitação, Marina Gonçalves, chamou para secretária de Estado uma especialista em engenharia civil e professora da Universidade de Aveiro, onde é professora auxiliar com agregação. Maria Fernanda da Silva Rodrigues deverá ser o braço direito de Marina Gonçalves para as áreas da construção e da reabilitação que têm sido um dos pratos fortes da política do atual Governo em matéria de habitação.

Maria Fernanda da Silva Rodrigues licenciou-se em engenharia civi e doutorou-se em 2018 na Universidade de Aveiro com a tese "Estado de Conservação de Edifícios de Habitação a Custos Controlados. Índice de Avaliação e Metodologia para a sua Obtenção".

Leia Também Costa mexe as peças no xadrez do Governo e promete estabilidade

A sua nota curricular no site da universidade dá conta que é, desde março de 2021, diretora da Licenciatura e do Mestrado em Engenharia Civil (MEC). É também responsável pelas unidades curriculares na área de Gestão da Construção: Legislação e Direção de Obras, Gestão de Obras e Coordenação de Segurança, Legislação, Gestão de Obras e Planos de Manutenção, Prevenção de Riscos na Construção, do plano curricular do MIEC e do Mestrado em Reabilitação do Património.

A nova secretária de Estado dedica-se também à investigação em várias áreas ligadas à construção, nomeadamente "Building Condition Assessment", manutenção de edifícios e gestão de obras com aplicação da metodologia BIM (Building Information Modeling), ou seja, softwares de bases de dados, em formato digital, de todos os aspetos a considerar na edificação de um projeto e, depois, a gestão de informação ao longo do ciclo de vida de um edifício.

Um dos projetos de investigação pelo qual foi responsável foi sobre a avaliação da segurança sismíca de estruturas industriais pré-fabricadas de betão armado e o "desenvolvimento de soluções inovadoras de reforço sustentáveis".

Leia Também Galamba será ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves ministra da Habitação

Com a remodelação levada a cabo no Governo, o primeiro-ministro decidiu avançar com a criação de um Ministério da Habitação. Marina Gonçalves, até agora a secretária de Estado que detinha a pasta, sobe a ministra e Maria Fernanda da Silva Rodrigues completará a equipa do novo ministério.