Galamba será ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves ministra da Habitação

O até agora secretário de Estado da Energia e do Ambiente, João Galamba, foi promovido a ministro e será agora o sucessor do amigo Pedro Nuno Santos, assumindo a pasta das Infraestruturas no Governo de António Costa.O super ministério que era liderado por PNS, que se demitiu na sequência da polémica da indemnização de 500 mil euros paga à secretária de Estado Alexandra Reis, foi partido em dois e Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação, subirá a ministra da Habitação.





"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como Ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação", pode ler-se na nota da Presidência da República.



Não há ainda qualquer informação sobre os nomes que substituirão Galamba na Energia e Marina Gonçalves na secretaria de Estado da Habitação. Para as 18h30 está marca uma comunicação do primeiro-ministro, António Costa, ao país.



Com Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro (que permanece como ministro do Ambiente mas perde o seu braço direiro na Energia) e Pedro Delgado Alves, João Galamba ficou conhecido como um dos "jovens turcos" do Partido Socialista, por alinhar ideologicamente mais à esquerda dentro do PS. Tem 46 anos e uma licenciatura em Economia, chegou ao parlamento como deputado em 2009, sendo sido coordenador dos deputados socialistas na Comissão de Orçamento e Finanças e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS.



Com a saída de Jorge Seguro Sanches e a passagem da pasta da Energia do ministério da Economia para o Ambiente, João Galamba chegou a Secretário de Estado da Energia em outubro de 2018, tendo a sua nomeação sido muito contestada na altura por várias vozes políticas e do setor elétrico, pela especificidade técnica dos dossiês que ia ter de dominar.



Nessa altura era ministro o veterano João Pedro Matos Fernandes, que se manteve no cargo até ao início de 2022, tendo saído com a maioria absoluta do PS nas legistativas de janeiro.



Duarte Cordeiro assumiu então o cargo de ministro do Ambiente e da Ação Climática, com Galamba (amigo pessoal de há muitos anos) a seu lado, acumulando as pastas da Energia e do Ambiente, depois da saída da secretária de Estado Inês dos Santos Costa.



Por seu lado, Marina Gonçalves passa de secretária de Estado da Habitação a ministra da área que agora se separa das Infraestruturas. A nova governante desempenhou entre março de 2018 e outubro de 2019 as funções de chefe de gabinete, primeiro no gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e depois no gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, sendo que nos dois casos estas pastas eram ocupadas por Pedro Nuno Santos.



Licenciada em Direito, em 2010, pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto; Mestre em Direito Administrativo pela mesma Faculdade, foi eleita deputada do PS pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo.





A informação foi avançada numa nota publicada esta segunda-feira no site da Presidência da República.