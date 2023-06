Chefe de gabinete da ministra da Habitação transita para o IHRU

António Gil Leitão é o novo presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), transitando de chefe de gabinete da ministra Marina Gonçalves. O novo Conselho Diretivo integra ainda Filipa Serpa, como vice-presidente, Cristina Matela e Fernando Almeida (já ocupava estas funções), como vogais, refere um comunicado do Ministério da Habitação.





O despacho de nomeação, que produz efeitos a 12 de junho, foi publicado esta quinta-feira em Diário da República, detalhando os respetivos currículos dos novos dirigentes. António Gil Leitão, de 46 anos, ocupava desde o dia 4 de janeiro deste ano o cargo de chefe do gabinete da ministra da Habitação. De resto, Gil Leitão é colaborador de longa data de Marina Gonçalves.





De 30 de março de 2022 até 3 de janeiro de 2023, exerceu as funções de chefe do gabinete quando a atual ministra era secretária de Estado da Habitação. Antes, entre outubro de 2019 e março de 2022, tinha sido adjunto do mesmo gabinete e anteriormente técnico especialista da equipa de Marina Gonçalves.





Leia Também Construção para renda acessível passa a ter IVA a 6%

No período entre 2004 e 2018, António Gil Martins esteve ligado à Câmara Municipal de Lagos, tendo sido responsável, entre outras matérias, pela liquidação da empresa municipal Futurlagos.





De acordo com um comunicado do gabinete da ministra da Habitação, o conselho diretivo tem um mandato de cinco anos e lembra o "momento em que o instituto tem responsabilidades acrescidas com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na componente da habitação, e um conjunto de programas que foram sendo lançados nos últimos anos."





A nota refere que "o novo Conselho Diretivo foi alvo da devida apreciação da CReSAP - Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a qual concedeu o seu parecer positivo às quatro personalidades indigitadas, depois de uma avaliação curricular e de adequação de competências."