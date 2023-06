Fundações arriscam devolver 6,4 milhões de euros

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) está a investigar os pagamentos em excesso que 41 entidades públicas fizeram a fundações. Em causa, segundo uma auditoria da IGF, estão 6,4 milhões de euros que essas entidades públicas transferiram para fundações, em incumprimento de várias normas legais, em 2020 e 2021.Com este processo, a IGF quer recuperar o dinheiro pago em excesso. Nesses dois anos, segundo a mesma auditoria, o Estado transferiu para as fundações públicas e privadas um total de 426,8 milhões de euros. A Casa da Música, uma fundação privada, recebeu o valor mais elevado: 20 milhões de euros.

Como este processo não está concluído, a IGF não indicou as entidades públicas que fizeram as transferências financeiras em excesso para fundações, nem revelou o nome das fundações que receberam as verbas em excesso.Leia mais em Correio da Manhã