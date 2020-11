Governo e supervisores “chamados” por associados para estabilizar Montepio

Um conjunto de associados do Montepio Geral vão divulgar esta terça-feira, 10 de novembro, uma declaração em que pedem a diferentes autoridades com responsabilidades na tutela e na fiscalização da mutualista e do banco que ajudem a encontrar soluções para estabilizar o grupo.

Segundo o jornal Público, entre os subscritores estão Eugénio Rosa, João Costa Pinto, Fernando Ribeiro Mendes, Viriato Silva, Pedro Côrte Real, João Proença e Manuel Rogério Ferreira. Alertam para o quadro de falência técnica que atravessa a entidade com 600 mil associados e para a urgência de "normalizar o topo" do Banco Montepio, o seu principal ativo.

O primeiro-ministro, António Costa, o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e a presidente da Associação de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Margarida Corrêa Aguiar, são alguns dos destinatários deste documento, que será apresentado em Lisboa.