Governo francês sobe para 6,25% previsão de crescimento em 2021

O Governo francês subiu de 6% para 6,25% a sua previsão de crescimento económico para 2021 e disse que espera alcançar em dezembro o nível de atividade de antes da crise."O crescimento é forte, sólido e dinâmico", disse o ministro da Economia e Finanças francês, Bruno Le Maire, ao apresentar o orçamento para 2022 na Assembleia Nacional.Este será o último orçamento dos cinco anos de presidência de Emmanuel Macron e o primeiro "de saída da crise, restabelecimento da economia e crescimento sustentável", que o Governo quer construir com a maioria, disse o ministro.As declarações foram feitas na véspera de Macron apresentar um grande plano de investimento de mais de 30.000 milhões de euros.Le Maire disse que a dívida pública ficará em 114% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, quando estava acima de 115% este ano, esperando-se que o défice público não supere 5% em 2022."Não vamos repetir o erro de 2008 que custou tão caro às economias europeias. Não vamos recuperar as nossas finanças públicas em marcha forçada e com austeridade, vamos recuperá-la com reformas estruturais", disse.Neste semestre espera-se que a França tenha uma taxa de desemprego de 7,6%, o nível mais baixo desde 2008, segundo o Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE).O ministro manteve a previsão de inflação de 1,5% para este ano e para o próximo e destacou que o aumento dos preços da eletricidade vai custar ao Governo 600 milhões de euros nos chamados cheques energia e 5.000 milhões na redução de impostos da eletricidade."A energia nuclear é uma das soluções para enfrentar o aumento dos preços do gás e a necessidade crescente de eletricidade nas nossas atividades diárias", apontou.