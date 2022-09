Descida do IVA do gás: Marcelo diz que "deve ponderar-se um conjunto de medidas"

O Presidente da República considera que nenhuma medida deve ser excluída pelo Governo do pacote de ajuda às famílias e empresas para mitigar os efeitos da subida da inflação, incluindo a descida do IVA do gás como em Espanha.



"Acho que neste momento, em todos os países, tem de se ponderar um conjunto de medidas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado sobre a decisão do executivo espanhol de avançar com a redução para 5% do IVA sobre o gás. "O ideal era que fosse concertado a nível europeu", acrescentou o Presidente à saída das Conferências do Estoril que arrancaram esta quinta-feira na Nova SBE, em Carcavelos, para que "não se aumentem as desigualdades na Europa".



O Governo vai aprovar na segunda-feira, em Conselho de Ministros extraordinário, um pacote de medidas de apoio para aliviar empresas e famílias da subida dos preços. "Há medidas que são muito urgentes e há outras medidas que naturalmente tem de ser previstas mais para o futuro, para o ano que vem", acrescentou Marcelo, referindo que, neste momento, não é possível esperar pelo Orçamento do Estado para 2023.



Questionado sobre se espera um "pacote robusto", Marcelo afirmou "vamos ver, vamos ver. Isso é uma decisão do Governo. Vamos ver quando é que aparecerá, como é que será".