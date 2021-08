Governo tem mais 500 mil euros em incentivos para a compra de bicicletas

"É criado um incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões, com uma dotação global de quatro milhões e quinhentos mil euros", pode ler-se no despacho publicado em Diário da República, esta terça-feira. Em causa está um aumento de 500 mil euros face à dotação inicial. O montante não se destina à compra de carros elétricos. O despacho vem apenas alterar o número de incentivos atribuídos aos veículos de tipologia 4 e 5. Ou seja, bicicletas elétricas e convencionais, respetivamente.



O Governo decidiu aumentar a dotação do incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões, passando de 4 milhões para 4,5 milhões de euros. O reforço será atribuído a quem comprar bicicletas elétricas mas também convencionais.erão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 3.142 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido de incentivo", refere. O montante total previsto passa de 650 mil para 1,1 milhões de euros.



Para as convencionais, "serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 1.000 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido de incentivo". O valor passa de 50 mil para 100 mil euros.



Ou seja, o Governo de António Costa tem mais 1.785 "cheques" para a compra de bicicletas.



De acordo com os dados do Fundo Ambiental, foram recebidas 2.769 candidaturas para bicicletas, motociclos e ciclomotores 100% elétricos. Destas, 1.300 já foram aceites. Nas bicicletas convencionais, há 1.349 candidaturas, das quais 613 foram aprovadas.





