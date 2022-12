Governo vai pagar novo apoio extraordinário de 240 euros ainda este mês

O Governo vai aprovar, nesta quinta-feira, um novo apoio de 240 euros para apoiar as famílias mais pobres para mitigar os efeitos dos aumentos dos preços e que será pago ainda este mês, já no dia 23.



O apoio foi anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, numa entrevista à Visão, publicada em parte nesta quarta-feira, 14 de dezembro.



O montante, de prestação única, vai ser pago a partir do dia 23 deste mês de dezembro e será integralmente entregue pelas vias normais da Segurança Social, juntamente com a prestação normal, até ao final do ano.





A medida vai abranger um universo de um milhão de famílias - todas as que são abrangidas pela tarifa social de eletricidade ou que recebem prestações sociais - tendo, assim, um impacto de 240 milhões de euros. "Encontrámos folga para esta medida, específica para as famílias mais vulneráveis, sejam pensionistas, sejam beneficiários de prestações sociais", descreveu o primeiro-ministro, à Visão.





Recorde-se que as instituições internacionais, como a Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI) têm criticado os países que têm aplicado apoios indiscriminados, em vez de apoiarem sobretudo as famílias mais desprotegidas. Mais recentemente, a OCDE concluiu que 40% dos apoios públicos chegaram aos mais ricos