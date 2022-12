Programa Bilha Solidária utilizou apenas 6% da verba de dois milhões, diz Governo

O programa Bilha Solidária terá uma uma nova fase com uma dotação de três milhões de euros.

Entre 1 de setembro e até 20 de dezembro foram pagos 12.377 apoios no valor de 123.770 euros à compra gás natural liquefeito (GNL), no âmbito do programa conhecido como Bilha Solidária, de acordo com os dados mais recentes do Ministério do Ambiente e Ação Climática, avança esta quinta-feira o DN/Dinheiro Vivo.A nova fase do programa de apoio à compra de gás de garrafa termina no fim deste mês e o balanço feito pelo Governos mostra que, desta vez, chegou ainda a menos famílias, continuando com fraca adesão e tendo utilizado apenas 6% da verba disponível. Deco e juntas de freguesia queixam-se de burocracia e falta de divulgação.A verba prevista para esta medida de apoio à compra de gás de botija (da qual ainda dependem dois terços dos portugueses não abrangidos pelas redes de gás natural) era de dois milhões de euros (metade do que na fase anterior) e deveria abranger os mais de 800 mil beneficiários da tarifa social elétrica bem como de prestações sociais mínimas.De acordo com os números do Governo, os números da segunda fase do apoio são inferiores aos resultados alcançados na primeira fase do programa (25.542 botijas no montante de 255.420 euros), lançada entre maio e setembro, na qual os apoios eram pagos aos balcões dos CTT.Na segunda fase, os locais de pagamento do apoio de dez euros por mês à compra de gás de botija foram alargados às sedes das juntas de freguesia.