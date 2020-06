Há 377 novos casos confirmados de covid, 282 em Lisboa

Nas últimas 24 horas foram detetados 377 casos de infeção por coronavírus e uma pessoa morreu, revelam os dados divulgados este sábado pela Direção-geral de Saúde. Do total de novos doentes, 282 são da região de Lisboa que, à semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos dias, é a que maior percentagem de novos casos concentra.





Desde o início da pandemia, foram já registados 38.841 casos em Portugal e 1.528 pessoas morreram. Neste sábado foram contabilizados 429 recuperados, elevando para 24,477 o número de pessoas que enfrentaram a doença e estão dadas como curadas. Há ainda 359.579 casos suspeitos.

Por outro lado, as autoridades de saúde contam neste momento 422 pessoas internadas, das quais 70 em unidades de cuidados intensivos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.537 casos confirmados, mais 282 do que na sexta-feira. Na última semana a região registou 1.427 novos casos, numa média de mais 285 infetados por dia. Em Lisboa há agora um total de 3.037 casos confirmados.

Nos últimos dias, o Alentejo registou também um surto, na região de Reguengos de Monsarás, onde foram contagiadas pelo menos 56 pessoas (40 utentes e 16 funcionários). O vírus pode já estar instalado na comunidade, segundo afirmou, citado pela Lusa, Augusto Santana de Brito, responsável da Autoridade Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Alentejo Central. De acordo com a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo), aguarda-se ainda o resultado de 47 testes, entre os quais três que tiveram um primeiro resultado inconclusivo.

(notícia atualizada às 13:40 com mais informação)