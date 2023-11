Há mais uma demissão no Governo

O secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, é a mais nova e surpreendente baixa no Governo. O secretário de Estado pediu a sua exoneração e a mesma foi aceite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Pedro Cilínio acompanha assim o ministro das Infraestruturas, João Galamba, cujo pedido de exoneração foi igualmente aceite pelo chefe de Estado.

Antes da sua entrada no Governo, em novembro do ano passado, Pedro Cilínio era o maior responsável pela execução dos fundos europeus das empresas na Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI).



O Ministério da Economia, em comunicado, assegura que o pedido de demissão so secretário de Estado "não está relacionado com os temas que têm vindo a público nos últimos dias".

