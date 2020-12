Helena Borges mantém-se como diretora-geral da Autoridade Tributária por mais cinco anos

Helena Borges foi reconduzida no cargo de diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) por mais cinco anos. A decisão foi publicada esta quinta-feira, 10 de dezembro, em Diário da República e comunicada às redações pelo Ministério das Finanças."O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, reconduziu no cargo a diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, Helena Maria José Alves Borges", indica o comunicado enviado pelo Ministério das Finanças.A renovação, por um período de cinco anos a partir de 4 de janeiro de 2021, "teve por base os resultados obtidos na atividade até agora, que evidenciam a aptidão, a experiência profissional e a capacidade de direção necessárias e adequadas ao exercício das respetivas funções", justifica o gabinete de João Leão.Licenciada em gestão pelo ISEG e com um mestrado em gestão de empresas, Helena Borges é quadro da Administração Pública desde 1982, tendo ocupado diferentes cargos nas áreas de justiça tributária e administrativa. Entre 2002 e 2005, foi subdiretora-geral na Direção Geral da Administração da Justiça, passando depois a secretária-geral adjunta na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, entre 2005 e 2010.Mais tarde, foi diretora de finanças adjunta na Direção de Finanças de Lisboa, onde assumiu responsabilidades na área da justiça administrativa, justiça contenciosa e investigação criminal fiscal. Antes de se tornar diretora-geral da AT, cargo que ocupa desde 2015, foi ainda subdiretora-geral da AT e diretora de finanças de Lisboa.