Diretora do Fisco e a operação stop: “Tive conhecimento pela imprensa”

Helena Borges, diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, diz que desconhecia as operações stop realizadas no distrito do Porto para cobrar dívidas e penhorar automóveis.

"Não conhecia o plano." Em declarações ao Público e ao Jornal de Notícias, a diretora-geral da Autoridade Tributária (AT) quebrou o silêncio sobre a polémica operação stop montada no distrito do Porto para cobrar dívidas e penhorar automóveis, para dizer que desconhecia os planos do diretor de Finanças do Porto