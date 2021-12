IHRU põe a concurso 31 casas para Arrendamento Acessível

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai sortear 31 habitações no âmbito do programa de Arrendamento Acessível, de acordo com o anúncio feito esta quinta-feira, dia 30 de dezembro.Estas três dezenas de habitações distribuem-se por vários pontos do país, como Coimbra, Figueira da Foz, Vila Real, Vila Nova de Gaia, Santarém, Almada, Setúbal, Moita, Amadora, Mafra, Vila Franca de Xira, Santiago do Cacém, Évora, Beja e Lagos. Estarão a concurso casas com tipologias que variam entre T0 e T4.As candidaturas estão disponíveis a partir desta quinta-feira, através da Plataforma do Arrendamento Acessível.