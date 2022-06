Inflação em Espanha bate os dois dígitos em máximos de quase 40 anos

A inflação em Espanha, uma das maiores economias europeias, bateu em junho os 10,2%, indicam as estimativas rápidas do Instituto Nacional de Estatística espanhol. É o valor mais alto em 37 anos, desde 1985, superando em ponto e meio os números de maio e o anterior máximo de março, nos 9,8%. Os combustíveis e os bens alimentares são os principais responsáveis pela subida.O primeiro-ministro do país, Pedro Sanchez, assegura que as medidas do Governo espanhol permitem uma amortização do indicador em quatro pontos, indica o Expansion. No pacote de medidas de Madrid, onde se inclui o pacto ibérico para limitar o preço do gás natural usado para gerar eletricidade, estão vales para as famílias pobres e impostos mais baixos na energia.Os valores divulgados esta manhã superaram todas as expetativas dos analistas que acreditavam que o pico da inflação poderia já ter passado. Os investidores olham agora, com receio, para a reação do Banco Central Europeu, temendo que a autoridade monetária possa apertar ainda mais a sua política e apostar num aumento de juros mais feroz em setembro, acima dos 25 pontos base previstos para julho.Ainda assim, mais logo serão divulgadas também as estimativas da inflação de junho na Alemanha. Para já, saíram os dados relativos à região da Renânia do Norte-Vestfália, com o índice a desacelerar para 7,5%. Amanhã será conhecida a inflação em Portugal e em França e na sexta-feira serão conhecidos os números na Zona Euro.Notícia atualizada