ISS muda critério e conclui que pensões estão mais rápidas

O Instituto da Segurança Social retirou do seu site o relatório que dizia que o tempo médio de atribuição de pensões aumentou 31 dias no ano passado, para 151 dias. E diz agora que o que faz sentido é incluir na média as pensões provisórias, que não têm sempre o valor das definitivas.

ISS muda critério e conclui que pensões estão mais rápidas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: ISS muda critério e conclui que pensões estão mais rápidas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar