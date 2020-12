Jovens querem alargar Porta 65 e abrir outras “janelas” na habitação

O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) considera "fundamental garantir o aumento das verbas" para o programa Porta 65, cujo período de candidaturas decorre de 16 de dezembro até às 17h de 8 de janeiro de 2021, para que todas as candidaturas que correspondam ao critérios possam ter acesso a este apoio ao arrendamento jovem.

Contestando que "o limiar das rendas é proibitivo de muitas candidaturas e está desajustado face aos valores do mercado" – o valor máximo aceite para um T2 em Lisboa é de 752 euros e no Porto de 578 euros –, a presidente do CNJ, Rita Saias, aponta que isso faz com que muitos interessados fiquem excluídos e é a "razão pela qual a verba disponível no programa não é utilizada na sua totalidade".

Leia Também Preços das casas voltam a desacelerar no terceiro trimestre

Na votação do Orçamento do Estado para 2021, o Parlamento acabou por aprovar um reforço de um milhão de euros para o Porta 65, justificado pelo PS, que apresentou a proposta no debate do documento na especialidade, com a pandemia e o expectável aumento da procura deste tipo de apoios à habitação por parte da população mais nova.

Leia Também Câmara de Lisboa aprova projeto para habitação em Palácio do Patriarcado e Palácio Valmor

Ainda assim, a direção do CNJ considera que este programa é "um penso rápido para um problema estrutural que é a falta de habitação acessível para jovens em Portugal, o que é agravado pelos valores baixos dos salários dos jovens trabalhadores e a instabilidade no trabalho, fatores que colocam graves entraves à emancipação jovem".

O Porta 65 é um penso rápido para um problema estrutural que é a falta de habitação acessível para jovens em Portugal. Rita Saias, presidente do Conselho Nacional de Juventude

Leia Também Contratos de arrendamento vão ficar blindados até 30 de junho

Entre as propostas para promover a habitação acessível para os jovens, explicitadas por Rita Saias, estão "um maior investimento das autarquias locais na criação e implementação de programas como o 1º Direito", centrado nos agregados mais vulneráveis; ou que "o Estado atue como garantia no crédito para a aquisição da primeira habitação por parte dos jovens", alegando que a possibilidade de serem também proprietários e não apenas arrendatários pode "promover a sua estabilidade".

Leia Também Juros do crédito à habitação caem há três meses consecutivos

"A longo prazo, o CNJ defende a manutenção do papel regulador do Estado, através da participação e gestão ativa dos seus fogos habitacionais em várias dimensões (compra-venda e arrendamento). Esta medida tem diferentes finalidades sociais, nomeadamente a garantia de habitação para todos (atual habitação social), o estabelecimento de preços acessíveis para a classe média - custos controlados na habitação pública em número suficiente que façam baixar o valor geral do mercado -, e a integração de minorias", lê-se ainda nesta nota enviada às redações.