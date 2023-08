Citi pondera desagregar a maior unidade do banco em três

A CEO do Citi, Jane Fraser, está a ponderar desmembrar a maior unidade de negócio do banco, naquela que seria a maior mudança da estrutura da instituição financeira em 15 anos, de acordo com fontes conhecedoras do assunto, contactadas pelo Financial Times (FT).

O plano poderá passar por dividir a unidade de clientes institucionais, responsável por 75% dos lucros o ano passado, em três unidades autónomas: banca empresarial e de investimento, mercados globais e serviços de transação.





Estas unidades já funcionam como segmentos dentro de departamento de clientes institucionais, pelo que a sua autonomização seria natural.





Uma vez desagregadas, estas unidades continuariam a ser comandadas pelos atuais líderes de cada segmento, sendo que iria reportar diretamente à CEO do Citi.



As mesmas fontes sublinham que até ao momento, não foi tomada nenhuma decisão. A proposta, uma vez adotada, teria como objetivo melhorar a estrutura de reporte.



A notícia surge numa altura em que a unidade de clientes institucionais está prestes a perder a sua liderança, Paco Ybarra, que vai sair da instituição financeira em meados do próximo ano. Até ao momento, o banco ainda não começou a procurar um substituto, segundo acrescenta o diário britânico.





Além disso, o Citi já disse que planeia separar a gestão de património do resto de seu banco a retalho. A gestão de fortunas será gerida por Andy Sieg, que se junta ao banco em outubro, depois de ter sido recrutado enquanto trabalhava no Bank of America.