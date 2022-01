Mais de 400 mil pessoas testaram-se à covid-19 na quinta-feira

Leia Também Covid-19: Dezembro é o mês com mais testes realizados em Portugal

máximo, quatro testes de antigénio de uso profissional, por mês civil e por utente, salvo no mês de dezembro de 2021, em que a comparticipação passou para o máximo de seis testes por utente.

O país atingiu um novo máximo de testagem na quinta-feira. Segundo o Instituto Ricardo Jorge, mais de 400 mil pessoas testaram-se à covid-19 no dia 30 de dezembro.Os dados apontam para 402.756 testes realizados, dos quais 307.698 (76%) foram testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional. Do número total de testes realizados, 9,2% revelaram-se positivos. Estes valores não incluem os autotestes.O anterior máximo tinha sido batido a 23 de dezembro, quando foram realizados perto de 360 mil testes à covid-19.Os valores elevados de testagem refletem as medidas de contenção da pandemia decididas pelo Governo para a época das festas, que tornou obrigatória a apresentação de teste negatico para acesso a determinados serviços e eventos.O Estado coomparticipa, no"A reativação do regime excecional e temporário de comparticipação dos TRAg visa contribuir para a deteção e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde e nas populações vulneráveis, assim como reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e monitorizar a evolução epidemiológica da covid-19", indica o comunicado do Instituto Ricardo Jorge enviado às redações.Sem contar com os autotestes, desde o início da pandemia, já foram efetuados em Portugal cerca de 26,5 milhões testes de diagnóstico à covid-19.