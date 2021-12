Covid-19: Dezembro é o mês com mais testes realizados em Portugal

Leia Também Portugal realizou 117 mil testes na terça-feira, novo máximo em 24 horas

Dezembro é o mês com mais testes realizados à covid-19 realizados em Portugal desde o início da pandemia, com mais de 227 mil testes realizados até dia 17, informou este domingo a 'task force' da testagem."Entre os dias 1 e 17 deste mês [de dezembro] foram realizados em Portugal 2.264.893 testes de diagnóstico, dos quais cerca de 760 mil são TAAN/PCR e mais de 1,5 milhões são testes rápidos de antigénio de uso profissional (TRAg)", não estando contabilizados os autotestes, lê-se num comunicado enviado hoje à comunicação social pela task force' da testagem.Segundo a mesma fonte, o mês de dezembro é já o mês com "mais testes à covid-19 desde o início da pandemia, no seguimento de um novo máximo de testagem diária alcançado na sexta-feira passada, dia 17".O anterior máximo de testagem mensal tinha sido estabelecido em julho deste ano com 2.031.649 testes efetuados, valor que foi ultrapassado em "apenas 17 dias", acrescenta o mesmo comunicado.Desde o início do mês de dezembro que Portugal registou números diários de testagem superiores a 100 mil testes em 13 dos 17 dias já contabilizados, sendo o dia 17 de dezembro, aquele "em que até à data mais testes foram realizados: 227.284".O anterior máximo tinha sido alcançado a 10 de dezembro, com 197.718 testes efetuados.Os testes rápidos de antigénio de uso profissional (TRAg), efetuados nos laboratórios e farmácias aderentes ao regime excecional de comparticipação estatal, voltaram a ser gratuitos a partir de 19 de novembro, uma medida que abrange toda a população, o que equivale a quatro testes gratuitos por mês a cada pessoa.A reativação do regime excecional e temporário de comparticipação daqueles testes tem o objetivo de contribuir para a determinação e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto da infeção por Sars-coV-2 nos serviços de saúde e populações vulneráveis, explica a 'task force" para a promoção de Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem para Sars-coV-2 em Portugal.