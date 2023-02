Mais de dois terços dos países têm um "sério problema de corrupção". Veja a lista

O Índice de Perceção da Corrupção, elaborado anualmente pela Transparência Internacional, revela que mais de dois terços dos países têm um "sério problema de corrupção" com uma pontuação inferior a 50 pontos, num total de 100.



Somália (12 pontos), Síria e Sudão do Sul (ambos com 12) têm as piores marcas, enquanto Dinamarca (90 pontos), Finlândia e Nova Zelândia (ambos com 87) a "ficha mais limpa" entre os 180 países e territórios analisados. Portugal conta com 62 pontos, surgindo no 33.º lugar do 'ranking'.





Segundo a Transparência Internacional, "apesar dos esforços concertados e de muitos ganhos duramente conquistados, não se pode considerar o progresso contra a corrupção garantido", até porque a média global permaneceu inalterada (com 43 pontos em 100 pelo 11.º ano consecutivo).Estes são os 50 países mais corruptos:1. Somália2. Síria3. Sudão do Sul4. Venezuela5. Iémen6. Líbia7. Coreia do Norte8. Haiti9. Guiné Equatorial10. Burundi11. Turquemenistão12. Nicarágua13. Comoros14. Chade15. República Democrática do Congo16. Guiné Bissau17. Congo18. Sudão19. Eritreia20. Zimbabué21. Myanmar22. Iraque23. Honduras24. Azerbeijão25. Tajiquistão26. Nigéria27. Líbano28. Guatemala29. República Centro-Africana30. Camboja31. Afeganistão32. Irão33. Guiné-Conacri34. Bangladesh35. Uganda36. Moçambique37. Madagáscar38. Libéria39. Camarões40. Paquistão41. Quirguistão42. Rússia43. Paraguai44. Mali45. Gabão46. Tongo47. Papua Nova Guiné48. Mauritânia49. Eswatini50. EgiptoO Índice de Perceção da Corrupção foi criado pela Transparência Internacional em 1995 e é, desde então, uma referência na análise do fenómeno da corrupção, a partir da perceção de especialistas e executivos de negócios sobre os níveis de corrupção no setor público.O indicador resulta da combinação de fontes de análise de corrupção desenvolvidas por outras organizações independentes, e classifica de 0 (percecionado como muito corrupto) a 100 (muito transparente) 180 países e territórios.