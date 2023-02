El Economista.

A dona da Zara está à procura de fornecedores e de colaboradores para lançar em Espanha o serviço de venda de roupa em segunda mão que disponibiliza, desde 3 de novembro, no Reino Unido, avança, esta terça-feira, oSegundo o jornal, os planos da gigante da moda espanhola passam por disponibilizar a plataforma online, denominada de "Zara pem todos os mercados em que se encontra presente, o que incluirá Portugal, ainda este ano.

A plataforma tecnológica permite aos clientes da Zara a possibilidade não só de comprar e vender, mas também de doar ou realizar arranjos de costura. Assim, neste último caso, a Inditex não afasta a hipótese de poderem participar no serviço alguns dos fornecedores com os quais já trabalha.





O serviço da estrela da companhia da Inditex ainda não tem data para ser lançado em Espanha. No entanto, de acordo com o mesmo jornal, tudo indica que, por uma questão de volume, continue a ser testado noutras geografias primeiro.A expansão do serviço é, de certo modo, esperada, atendendo a que o conselheiro delegado da Inditex, Óscar García Maceiras, tinha adiantado, em dezembro, que o objetivo era estudar outros mercados se o teste piloto no mercado britânico estivesse a funcionar.O Negócios contactou a Inditex para saber nomeadamente quando poderão os clientes em Portugal aceder à nova plataforma, inserida na estratégia de sustentabilidade do grupo espanhol, mas sem sucesso até ao momento.