Otimista sem excessos e cauteloso quanto baste. Na mensagem que dirigiu aos portugueses na véspera de entrarem em vigor mais duas semanas de estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de apontar os objetivos já alcançados na luta contra a pandemia do coronavírus, porém sempre realçando que há ainda muto para fazer. O Presidente da República deixou mesmo um caderno de encargos para as duas semanas que se avizinham.Marcelo começou por sinalizar que este é "o maior desafio dos últimos 45 anos" e de avisar que as consequências decorrentes da crise sanitária em curso serão as mais "longas que já vivemos". "Os portugueses perceberam tudo isto e decidiram abraçar esta luta comum", declarou notando que os cidadãos aderiram "voluntariamente" às medidas de contenção do surto implementadas durante as primeiras duas semanas de excecionalidade, e que agora serão agravadas.(Notícia em atualização)