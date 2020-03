Marcelo decreta emergência. Só se salvam vidas se a "economia não morrer"

No anúncio da declaração do estado de emergência feito aos portugueses, o Presidente da República fez questão de avisar que a prioridade atribuída ao combate à pandemia do novo coronavírus não pode descurar a economia: "Só se salvam vidas e saúde se, entretanto, a economia não morrer", alertou sinalizando que esse papel cabe ao Estado.





Marcelo Rebelo de Sousa notou que, a prazo, será preciso centrar atenções "nos efeitos no emprego, rendimentos, famílias e empresas". "Por isso o Estado é chamado a aguentar estes longos meses mais agudos, fazendo o que possa para proteger o emprego, as famílias e as empresas".