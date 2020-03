Parlamento aprova estado de emergência sem votos contra

O projeto de decreto presidencial que prevê a declaração do estado de emergência foi hoje aprovado, no Parlamento, sem qualquer voto contra. Apenas as bancadas do PCP e do PEV, bem como o deputado único da Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira optaram pela abstenção.

Na abertura do plenário, Ana Catarina Mendes, disse que "não é de ânimo leve" que o Parlamento vota a "suspensão transitória e parcial do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias", circunstância que considera um "mal", ainda que "necessário". A líder parlamentar do PS frisou, porém, que o reforço dos poderes do Governo, a quem cabe executar as medidas no âmbito do estado de emergência, não podem conduzir o país a um "excesso securitário", com Catarina Mendes a demonstrar confiança na capacidade do Executivo socialista para assegurar o necessário equilíbrio entre "segurança e liberdade".