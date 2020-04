Pouco depois de receber parecer positivo do Governo à proposta de decreto para o prolongamento do estado de emergência até 17 de abril, o Presidente firmou o documento, que agora segue para votação, e provável aprovação, no Parlamento.





O Presidente salienta ainda que a contenção até agora conseguida na propagação do surto foi conseguida através de medidas de restrição ào direito "à circulação", porém "sem necessidade de obliteração do direito à liberdade individual".



Notando que as autoridades de saúde "determinaram a transição da fase de contenção para a fase de mitigação", o decreto conclui que isso "deve acentuar o nível de prevenção, sob pena de o esforço feito até aqui ser desperdiçado", desde logo porque os resultados das medidas restritivas até agora implementadas "confirmam o acerto da estratégia seguida e aconselham a sua manutenção".



Dado o sucesso na contenção da pandemia nas quase duas semanas que o país viveu em estado de emergência, Marcelo já tinha declarado, esta terça-feira, que



Esta tarde, o primeiro-ministro, António Costa, insistiu na importância de nesta Páscoa não haver deslocações para efeitos de reunião familiar, tendo mesmo apelado aos emigrantes para virem a Portugal neste período pascal. "vale a pena manter as medidas de contenção" . Perante a proximidade da Páscoa, o Presidente faz uma referência especial à importância de assegurar que neste período não se assista a um "aumento de contactos entre pessoas e, consequentemente, de infeções".Esta tarde, o primeiro-ministro, António Costa, insistiu na importância de nesta Páscoa não haver deslocações para efeitos de reunião familiar, tendo mesmo apelado aos emigrantes para virem a Portugal neste período pascal.



Governo pode travar despedimentos e aulas presenciais

Ao contrário da expectativa avançada pela comunicação social nos últimos dias, o Presidente não se limitou a fazer pequenos ajustes face ao decreto aprovado há duas semanas.



De forma genérica, como realça o próprio documento, este novo decreto de Belém inclui mudanças em "matérias respeitantes à proteção do emprego, ao controlo de preços, ao apoio a idosos em lares ou domiciliário, ao ensino e à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de liberdade".



A proposta de Marcelo para os próximos 15 dias de estado de emergência abre a porta a que o Governo determine "limitações aos despedimentos" no setor privado, bem como "alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos e comercializados", considerando mesmo a possibilidade de haver "controlo de preços e combate à especulação".



Marcelo dá também margem para o Governo adotar "medidas excecionais e urgentes de proteção" de pessoas detidas em estabelecimentos prisionais. A este respeito, António Costa adiantou-se e, esta tarde, anunciou que o Governo vai propor ao Presidente da República um "conjunto de indultos que, por razões humanitárias, podem ser concedidos". O Executivo quer também promover uma "alteração legislativa quanto ao regime de execução de penas" e "uma avaliação de cada caso concreto por parte dos juízes de execução de pena".



O projeto de decreto estende a suspensão do direito à greve aos "serviços públicos essenciais" e alarga aos trabalhadores que prestem "apoio a populações vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco" a possível obrigação de, "se necessário, [passarem] a desempenhar funções em local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho diversos dos que correspondem ao vínculo existente".



Em matéria de ensino, o Governo poderá decidir pela "imposição do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes ao modelo de acesso ao ensino superior".



(Notícia atualizada) "Não obstante o exemplar comportamento dos portugueses no cumprimento destas medidas, bem como a aceitação e apoio que mereceu a declaração do estado de emergência, e sem prejuízo dos efeitos positivos que elas já permitiram alcançar no combate à disseminação da doença, torna-se indispensável a sua manutenção", argumenta Marcelo O Presidente salienta ainda que a contenção até agora conseguida na propagação do surto foi conseguida através de medidas de restrição ào direito "à circulação", porém "sem necessidade de obliteração do direito à liberdade individual".Notando que as autoridades de saúde "determinaram a transição da fase de contenção para a fase de mitigação", o decreto conclui que isso "deve acentuar o nível de prevenção, sob pena de o esforço feito até aqui ser desperdiçado", desde logo porque os resultados das medidas restritivas até agora implementadas "confirmam o acerto da estratégia seguida e aconselham a sua manutenção".Dado o sucesso na contenção da pandemia nas quase duas semanas que o país viveu em estado de emergência, Marcelo já tinha declarado, esta terça-feira, queAo contrário da expectativa avançada pela comunicação social nos últimos dias, o Presidente não se limitou a fazer pequenos ajustes face ao decreto aprovado há duas semanas.De forma genérica, como realça o próprio documento, este novo decreto de Belém inclui mudanças em "matérias respeitantes à proteção do emprego, ao controlo de preços, ao apoio a idosos em lares ou domiciliário, ao ensino e à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de liberdade".A proposta de Marcelo para os próximos 15 dias de estado de emergência abre a porta a que o Governo determine "limitações aos despedimentos" no setor privado, bem como "alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos e comercializados", considerando mesmo a possibilidade de haver "controlo de preços e combate à especulação".Marcelo dá também margem para o Governo adotar "medidas excecionais e urgentes de proteção" de pessoas detidas em estabelecimentos prisionais. A este respeito, António Costa adiantou-se e, esta tarde, anunciou que o Governo vai proporEm matéria de ensino, o Governo poderá decidir pela "imposição do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes ao modelo de acesso ao ensino superior".(Notícia atualizada)

O Presidente da República já firmou o projeto de diploma relativo à prorrogação do estado de emergência por um novo período de duas semanas, pelo que o documento segue agora para a Assembleia da República, a quem caberá votar o decreto presidencial, sendo dada como certa a respetiva aprovação.Cerca de uma hora e meia depois de o Governo ter dado "parecer favorável" à proposta feita por Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente deu o passo seguinte. O novo decreto presidencial propõe que o estado de emergência que termina ao final do dia de amanhã seja renovado por mais 15 dias, com efeitos entre as 00:00 horas de 3 de abril e as 23:59 de 17 do corrente mês.