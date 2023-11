Nova estratégia alarga cidades inteligentes a todo o país

Municípios vão poder avançar com a implementação de soluções tecnológicas para recolha e tratamento de dados em áreas como a gestão de resíduos, consumo de água ou energia ou mobilidade urbana. Estratégia nacional será financiada com 60 milhões de euros do PRR.

