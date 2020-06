ISEG entra no ranking do FT e Nova SBE sobe para a 14.ª posição

As Escolas de Negócios portuguesas obtiveram um resultado positivo no ranking do Financial Times para os melhores mestrados em Finanças, com o ISEG integrar a lista pela primeira vez e a Nova SBE a subir várias posições.

O ISEG Lisbon School of Economics and Management estreou-se nos rankings do Financial Times ao ver o ser mestrado em finanças ser considerado o 31.º melhor do mundo.

A universidade assinala em comunicado que o ranking do jornal britânico "destaca o ISEG por proporcionar uma duplicação do salário (+94%) em três anos, algo só alcançado pela HEC Paris, uma escola de referência ao nível internacional e habitualmente líder neste ranking".

A entrada no ranking "é um reconhecimento internacional há muito esperado, dada a qualidade ímpar da nossa formação, e que só agora é possível devido à recente obtenção de uma acreditação internacional de referência", diz Clara Raposo, presidente do ISEG.

O ISEG acrescenta que o ranking coloca o seu mestrado como o melhor em Portugal na "relação custo-benefício (value for money), ao permitir aos estudantes uma recuperação muito rápida do investimento académico, e também na evolução da carreira, ao proporcionar o acesso a empresas de grande dimensão e uma promoção hierárquica mais acelerada".

No item "value for money" o mestrado do ISEG surge na 8.ª posição a nível mundial, sendo que no que diz respeito à progressão na carreira é o 10.º melhor.





Este é um momento de celebração para todos os alumni, estudantes, professores e colaboradores do ISEG, uma escola que se faz de pensamento livre, inovador e plural, com profundas e genuínas preocupações sociais com o presente e o futuro Clara Raposo, presidente do ISEG

Nova SBE sobe sete lugares

Tendo em conta a pontuação geral, o mestrado em Finanças da Nova SBE continua a ser o melhor em Portugal de acordo com este ranking do Financial Times. Surge na 14.ª posição, o que representa uma subida de 7 lugares face à classificação anterior.

Em comunicado, a Nova SBE assinala esta melhoria no "ranking" e o facto de ter sido "consistentemente bem classificada em todos os critérios avaliados", destacando a 7.ª posição no critério de experiência internacional durante o curso e a 13.ª no critério de progresso de carreira.

"Formamos profissionais preparados para entrar num mercado de trabalho cada vez mais global e disruptivo e que, por isso, mantenham sempre a capacidade de se adaptarem a todos os desafios que encontrem. Essa é a nossa prioridade máxima hoje, como foi ontem e será amanhã", assinala Daniel Traça, Dean da Nova SBE.

A Católica completa o trio de Escolas de Negócios portuguesas presentes neste ranking do FT, que analisou 55 mestrados em todo o mundo.

O mestrado da Católica Lisbon School of Business & Economics surge na 26º posição, o que representa uma descida de três posições face ao ranking de 2018.

A universidade destaca que 97% dos alunos têm emprego três meses após o final do programa, com um salário médio inicial equivalente a 48.600 dólares por ano, que sobe para 71.500 dólares três anos depois. "Somos ainda a escola portuguesa que melhor corresponde às expetativas dos nossos alunos, com os professores mais internacionais e uma investigação de excelência", refere Filipe Santos, dean da Católica Lisbon.

Na Nova SBE o salário inicial é de 77.846 dólares por ano e no ISEG é de 53.400 dólares, o que representa uma progressão de 55% e 94%, respetivamente.



O ISCTE, que habitualmente marca presença neste ranking do FT, não marca presença na edição deste ano.