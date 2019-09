para impor tarifas aduaneiras à Europa, na sequência da acusação de que a francesa Airbus terá recebido apoios indevidos e que prejudicam a concorrente norte-americana Boeing. Agora, fontes próximas do processo adiantaram o valor das tarifas.

Em abril deste ano, os EUA

, motivadas pela indignação quanto a subsídios concedidos pelo Velho Continente à Airbus - o que, na ótica de Trump, prejudica indevidamente a rival Boeing.



Washington, que tem reclamado contra o tempo que a OMC demorou a tomar uma decisão (o caso remonta a 2006), já tem preparada uma lista de produtos europeus que podem ser alvo das tarifas. Esta inclui helicópteros de passageiros, vários tipos de queijos e vinhos, fatos para a neve, algumas motas, azeitonas e massas, assim como alguns tipos de uísque.

Paralelamente, a comissária assumiu que a maior economia do mundo não tem mostrado abertura para negociar as eventuais sanções, apesar de a Europa sublinhar que está contra a política de imposição de tarifas.Donald Trump fica assim autorizado a avançar com as novas tarifas sobre a União Europeia a partir do dia 30 de setembro.Este veredicto marca o último capítulo desta longa disputa no seio da OMC e vai testar as relações transatlânticas, que se têm vindo a deteriorar desde que Trump assumiu o cargo com a estratégia nacionalista de "America First".