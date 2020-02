com os votos a favor do PS e as abstenções do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Os Verdes e da deputada Joacine Katar Moreira, nesta quinta-feira, 6 de fevereiro.

Depois de três dias de discussão e votação na especialidade, que ficaram marcados sobretudo pela redução do IVA da eletricidade ( que foi chumbada ) e por várias coligações negativas , o Parlamento acabou por aprovar o Orçamento do Estado em votação final gobal, apenas com os votos favoráveis dos 108 deputados do PS.