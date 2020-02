PCP foi o partido da oposição que conseguiu aprovar mais alterações ao OE

O saldo da votação das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, que terminou esta quinta-feira, foi claramente favorável aos comunistas que, juntamente com o PEV, viram aprovadas 54 propostas. Os socialistas conseguiram aprovação para 72, todas as que levaram a votos.

O Parlamento aprovou ao todo 211 propostas de alteração à proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 inicialmente apresentada pelo Governo. Destas, 76 foram apresentadas pelos socialistas que conseguiram aprovar todas as que levaram a votos. Logo a seguir no ranking vem o PCP, que foi o partido da oposição que mais conquistas alcançou: viu aprovadas 38 propostas entre 313 entregues. Juntamente com o PEV, com 16 aprovações, o saldo sobe para as 54.