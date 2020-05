Parlamento Europeu aprovou resolução que pede retoma com subvenções

A proposta é assinada por PPE, S&D, liberais, Verdes e conservadores e tinha aprovação assegurada dada a ampla maioria detida por estas bancadas.

O Parlamento Europeu reitera a opção já assumida pela Comissão e pelos líderes europeus e que consiste na emissão de dívida por parte do órgão executivo da UE mediante garantias dos Estados-membros. Quanto ao método de distribuição de verbas pelos países, Estrasburgo reitera que o modelo deve assentar sobretudo em subvenções e apenas parcialmente em empréstimos.Os eurodeputados defendem ainda que a Comissão liderada por Ursula von der Leyen deve apresentar uma proposta revista do próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27), o qual deve ter a dimensão necessária para a UE prosseguir as políticas necessárias no âmbito das suas novas prioridades.Para tal, o PE defende uma reforma do sistema de recursos próprios, bem como o aumento do limite máximo dos mesmos, e pede que sejam avançadas propostas com vista à introdução de novos recursos próprios que permitam aumentar as receitas comunitárias. Sem isso, os eurodeputados avisam que será necessário aos Estados-membros aumentar as respetivas contribuições nacionais para o orçamento da UE.



A retoma deve continuar a promover a coesão no seio da UE e manter a aposta na transição ambiental de acordo com os eixos previstos no Green Deal bem como na digitalização da economia.



O fundo de recuperação deve ser executado pelo orçamento de longo prazo e ser capaz de mobilizar 2 biliões de euros, incluindo investimento privado.